TCHAD

Tchad : La Directrice de l’IFT en visite culturelle à Sarh pour renforcer les liens


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 7 Novembre 2025


En mission de travail à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, Mme Clémence Denis, Directrice de l’Institut Français du Tchad (IFT), a effectué une visite au palais de la chefferie traditionnelle de la ville. L'objectif de cette rencontre était d'échanger sur les moyens de promouvoir et de développer la culture locale.


  À son arrivée, Mme Denis a été accueillie par Mahamat Kabo, représentant du chef traditionnel de Sarh urbain.

 
  • Historique : Le secrétaire de la chefferie, Abdelkrim Kabo, a présenté l’histoire de l'institution, précisant que la chefferie de Sarh existe depuis 1897 et a connu quatre générations de chefs.
  • Richesse Culturelle : Il a également souligné les richesses culturelles de la province du Moyen-Chari, notamment dans les domaines des arts, des traditions et du patrimoine.
 



Engagement de l'IFT

 
Touchée par cette présentation, la Directrice de l’IFT a salué la vitalité culturelle de la province. Elle a expliqué que sa visite visait à renforcer les liens entre l’Institut Français et les acteurs culturels du Moyen-Chari.

 
Mme Denis a précisé qu’elle profiterait de son séjour pour rencontrer les artistes et les promoteurs culturels locaux.

 
Elle a enfin exprimé son intérêt pour la découverte du patrimoine touristique de la province, citant deux sites emblématiques qui témoignent de sa richesse culturelle et géographique :
  • L'épicentre de l’Afrique.
  • Le musée provincial de Sarh.


