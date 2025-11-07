Tchad : La Directrice de l’IFT en visite culturelle à Sarh pour renforcer les liens

Historique : Le secrétaire de la chefferie, Abdelkrim Kabo, a présenté l’histoire de l'institution, précisant que la chefferie de Sarh existe depuis 1897 et a connu quatre générations de chefs.

Richesse Culturelle : Il a également souligné les richesses culturelles de la province du Moyen-Chari, notamment dans les domaines des arts, des traditions et du patrimoine.





Engagement de l'IFT

L'épicentre de l’Afrique.

Le musée provincial de Sarh.

À son arrivée, Mme Denis a été accueillie par Mahamat Kabo, représentant du chef traditionnel de Sarh urbain.Touchée par cette présentation, la Directrice de l’IFT a salué la vitalité culturelle de la province. Elle a expliqué que sa visite visait à renforcer les liens entre l’Institut Français et les acteurs culturels du Moyen-Chari.Mme Denis a précisé qu’elle profiterait de son séjour pour rencontrer les artistes et les promoteurs culturels locaux.Elle a enfin exprimé son intérêt pour la découverte du patrimoine touristique de la province, citant deux sites emblématiques qui témoignent de sa richesse culturelle et géographique :