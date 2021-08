Sénégal : le président convoque une réunion d'urgence suite aux inondations

Le président sénégalais Macky Sall a convoqué ce vendredi, au palais de la République, une réunion d'urgence sur la gestion des inondations. Cette rencontre avait pour but d'évaluer le dispositif de prévention et de gestion des inondations, explique la Présidence.



Malgré les importants moyens déployés notamment à Keur Massar, en banlieue à l'Est de Dakar, des inondations ont été notées à la suite des fortes précipitations enregistrées ces derniers jours. Le gouvernement a réaffirmé sa volonté de renforcer le mécanisme. L'État entend apporter son soutien et sa solidarité aux victimes des inondations.



À chaque saison des pluies, plusieurs quartiers de Dakar sont inondés. Et ce, malgré la construction de canaux de drainage et de stations de pompage.



Au Sénégal, la saison des pluies s'étend de juillet à septembre.