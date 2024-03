Sénégal : les États-Unis félicitent le président élu Bassirou Diomaye Faye

Le Département d’État des États-Unis a émis un communiqué de presse le 27 mars 2024, dans lequel le porte-parole, Matthew Miller a félicité le président élu Bassirou Diomaye Faye, pour son élection en tant que prochain président du Sénégal.



L'élection de dimanche dernier a été saluée comme étant bien organisée, pacifique, transparente et inclusive, représentant ainsi une étape importante dans l'histoire démocratique du Sénégal.



Selon le communiqué, les États-Unis ont exprimé leurs félicitations non seulement au président élu, mais également aux millions de citoyens sénégalais qui ont exercé leur droit de vote. Les institutions électorales et le système judiciaire du pays ont également été remerciés pour avoir fidèlement respecté la constitution et les lois du pays lors du processus électoral.



Les États-Unis se sont déclarés prêts à travailler avec le président élu Faye, et son administration pour relever les défis actuels de la région. Le leadership du Sénégal est considéré comme essentiel dans la résolution de ces problèmes. Les États-Unis se sont engagés à approfondir les liens solides entre les deux pays et à travailler ensemble pour promouvoir leurs valeurs et intérêts communs.



La Maison-Blanche a également publié une déclaration du président Joe Biden, félicitant Bassirou Diomaye Faye pour son élection en tant que prochain président du Sénégal. Le président Biden a adressé ses chaleureux vœux au peuple sénégalais, soulignant que le droit de vote demeure la liberté première de la démocratie.



La déclaration a mis en lumière le partenariat de longue date entre le Sénégal et les États-Unis dans divers domaines tels que la lutte contre le terrorisme, la sécurité alimentaire, la crise climatique et la lutte contre la corruption. Le président Biden a exprimé sa volonté de renforcer ces liens dans les années à venir pour forger un avenir plus pacifique et plus prospère pour tous.