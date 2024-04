Sénégal : premier conseil des ministres du nouveau gouvernement

Ce mardi 9 avril 2024, s'est tenu dans la salle des banquets le premier conseil des ministres du tout nouveau gouvernement mis en place le vendredi 5 avril par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Cet aréopage de vingt-cinq ministres et cinq secrétaires d'État, sous la direction du Premier ministre, Ousmane Sonko, est chargé de mettre en œuvre le Programme du président de la République dans une démarche de rupture fondée sur l'humilité, la transparence, la gestion axée sur les résultats, la reddition des comptes et la volonté de répondre au plus vite aux attentes des Sénégalaises et des Sénégalais.



Ce gouvernement resserré embrasse les grands axes du PROJET porté par le président Bassirou Diomaye Faye : intégration africaine, réforme des institutions et de l'administration, une économie performante et résiliente soutenue par une gestion transparente des finances publiques, un Sénégal qui tend vers le plein emploi avec un travail décent pour tous, une sécurité alimentaire, la promotion de champions industriels nationaux, une éducation et une formation alignées sur les besoins du monde du travail, un système sanitaire efficace et abordable, etc.



Le Conseil des ministres de ce mardi donne le coup d'envoi de la course pour l'exécution du Programme de gouvernement du résident de la République.