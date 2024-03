Sensibilisation à N'Djamena : stop à la consommation d'alcool frelaté chez les écoliers

Dans sa présentation, le Dr Djimtogan Nestor a souligné que la consommation d'alcool frelaté par une femme enceinte peut entraîner un retard de croissance fœtale, provoquer des fausses couches et des morts in utero.



Le Directeur du Complexe Scolaire Never Give Up, Nalalta Roger, a exprimé que cette campagne de sensibilisation leur permettra de mieux se préparer à faire face à ce fléau.



La Coordonnatrice du Programme National de Lutte contre le Tabac, le Dr Nenodji Mbairo, représentant le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention, a souligné que la toxicité des alcools frelatés est due à la présence de méthanol, ce qui en fait un réel danger pour la santé lors de leur consommation.



La campagne nationale d'information, d'éducation et de sensibilisation dans les établissements scolaires de Ndjamena durera une semaine.