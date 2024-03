Services de santé : le Tchad dote ses provinces de 100 nouveaux véhicules

Une cérémonie présidée par le Ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a eu lieu ce 19 mars 2024, au cours de laquelle 60 ambulances et 40 véhicules de supervision ont été remis aux délégués provinciaux de la santé publique et de la prévention pour renforcer le système de santé.



Le Ministre de la Santé Publique et de la Prévention a souligné que ces véhicules ont été accordés grâce au fonds de l'État tchadien, sur recommandation du Président de la transition, Mahamat Idriss Deby Itno, dans le but d'améliorer le système de santé dans les provinces. Il a encouragé les bénéficiaires à faire bon usage de ces véhicules pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile, tout en insufflant un nouvel élan au système de santé.



Le Ministre a également exprimé sa gratitude envers le Président de la transition pour son engagement dans ce secteur crucial.