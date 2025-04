Shandong : la 4ème édition du forum du CMG tenue à Qufu a mis l'accent sur les échanges culturels

Organisée conjointement par Chine Média Groupe (CMG) et le gouvernement populaire de la province du Shandong, la 4ème édition du forum du CMG avait pour thème : « Échanges, apprentissage mutuel, autonomisation technologique : le pouvoir de la civilisation dans la transformation et le développement ».



M. Lin Wu, secrétaire du Comité provincial du Shandong du Parti communiste chinois (PCC), a invité les amis de la Chine et du monde entier, à venir découvrir le Shandong, et à approfondir leur compréhension de la Chine par des échanges personnels.



M. Shen Haixiong, président du CMG a, pour sa part, souligné que son groupe reste déterminé à établir des passerelles de dialogue par le biais des médias, et qu'il travaillerait main dans la main avec ses partenaires internationaux, pour insuffler sans relâche le pouvoir de la civilisation à la paix et au développement mondial.



Mme Melissa Fleming, secrétaire générale adjointe des Nations Unies pour la communication mondiale, a averti dans une allocution vidéo, que si l'intelligence artificielle générative apporte de nouveaux avantages en termes de productivité et de société, elle présente également des risques importants qui alimentent une crise de confiance. Elle a par ailleurs appelé les médias internationaux, à travers ce forum, à collaborer ensemble pour rétablir l'intégrité dans le cyberespace.



Il s'en est suivi une avalanche d'interventions, soit en présentiel ou par visio-conférence des dirigeants de l'UNESCO, de l'Organisation mondiale du tourisme, de la Radiodiffusion présidentielle du Kazakhstan, d'Euronews, de CNBC, de la Kenya Broadcasting Corporation, d'Associated Press, du groupe brésilien Bandeirantes Media Group, de Reuters et de l'Agence France-Presse.



Tous ont exprimé l'espoir que le Forum CMG leur permettrait de renforcer les échanges et l'apprentissage mutuel, d'approfondir les collaborations innovantes dans un contexte de transformations technologiques, de donner un nouvel élan à la construction d'un écosystème de communication international ouvert et inclusif, et de rassembler les forces des civilisations pour la paix et le développement dans le monde.



Il convient de noter que 300 invités venus de 95 pays et régions, parmi lesquels des personnalités politiques, des dirigeants d'organisations internationales, des responsables de grands médias, des diplomates, des experts, des universitaires et des représentants de multinationales, ont pris part à ce forum.



Cet événement a marqué le lancement de la tournée mondiale 2025 du programme culturel « la Chine à travers son patrimoine immatériel » et a dévoilé plusieurs projets de coproduction internationale sur les échanges culturels, ainsi que des rapports de recherche sur des sujets tels que « Échanges civilisationnels et autonomisation des médias : pratiques pionnières dans l'intégration de la culture et du tourisme ».



Le même jour, un autre événement de collecte d'informations CMG : « China Up Close, Shandong Tour », a été lancé. Il regroupe les professionnels des médias chinois et étrangers qui vont explorer les villes du Shandong, notamment Jining, Qingdao et Yantai, sous un angle international.