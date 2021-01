Siemens Gamesa lance son premier parc éolien en Éthiopie, renforçant ainsi son leadership en Afrique

L'entreprise va livrer 29 éoliennes SG 3.4-132 à l'entité publique Ethiopian Electric Power (EEP) pour le projet Assela; le parc éolien de 100 MW permettra d'alimenter plus de 400,000 foyers éthiopiens en électricité; le parc éolien devrait être opérationnel au printemps 2023 et permettra d'économiser plus de 260,000 tonnes d'émissions de CO2 par an.

Siemens Gamesa (www.SiemensGamesa.com) a conclu son premier projet d'énergie éolienne en Éthiopie, renforçant ainsi son leadership en Afrique, étant donné que le pays commence à développer sa capacité d'énergie verte afin d'atteindre des objectifs ambitieux liés aux énergies renouvelables.

Le parc éolien Assela de 100 MW sera situé entre les villes d'Adama et d'Assela, à environ 150 km au sud de la capitale, Addis-Abeba, et contribuera à la production d'une énergie propre et économique pour le réseau électrique du pays.

Le pays s'est fixé une ambition : fournir 100 % de sa demande énergétique domestique en exploitant les énergies renouvelables d'ici 2030. Selon la Banque Africaine de Développement, l'Éthiopie dispose en effet de ressources abondantes, notamment éoliennes avec un potentiel de 10 GW de capacité d’installation, ayant déployé 324 MW à l'heure actuelle.

"Siemens Gamesa a l'intention d'étendre son leadership dans toute l'Afrique et, ainsi, contribuer à une transition croissante vers l'énergie verte à travers le continent. Nous sommes donc extrêmement ravis de démarrer notre travail en Éthiopie et nous envisageons de collaborer avec l'EEP et le pays pour poursuivre la promotion de leur volonté d'installer plus d'énergies renouvelables et d'atteindre les objectifs en matière d'énergie transformationnelle", a déclaré Roberto Sabalza, Directeur Onshore dans la région Europe du Sud et Afrique chez Siemens Gamesa.

Une étude de Wood Mackenzie prévoit qu'environ 2 GW d'énergie éolienne seront installés en Éthiopie d'ici 2029.

Le parc éolien sera composé de 29 éoliennes SG 3.4-132 et devrait être opérationnel au début de l'année 2023. Le projet produira environ 300 000 MWh par an. Siemens Gamesa assurera l'ingénierie complète, les approvisionnements et la construction clé en main.

Le projet éolien Assela sera financé par le ministère danois des affaires étrangères via Danida Business Finance (DBF), en complément d'un accord de prêt signé entre le ministère éthiopien des finances et de la coopération économique (MoFEC) et Danske Bank A/S.

L'Éthiopie dispose de nombreuses ressources renouvelables couvrant l'éolien, le solaire, la géothermie et la biomasse, et le pays aspire à devenir un centre d'énergie et la batterie de la Corne de l'Afrique. Le programme national pour l'électrification, lancé en 2017, prévoit d'atteindre un accès universel d'ici 2025 grâce à des solutions hors-réseau pour 35 % de la population.

Siemens Gamesa compte parmi les leaders mondiaux de l'industrie éolienne, avec une forte présence dans tous les volets du secteur des énergies renouvelables : Offshore, Onshore et Services. Avec plus de 107 GW installés dans le monde entier, Siemens Gamesa est un partenaire idéal pour l'Éthiopie à ce moment critique de l'accélération du parcours énergétique de ce pays d'Afrique de l'Est.

A propos de Siemens Gamesa dans l’Afrique :

Siemens Gamesa (www.SiemensGamesa.com) est un pionnier dans le domaine des projets d'énergie éolienne en Afrique depuis 21 ans.

Les installations s'élèvent à 4 GW dans des pays tels que l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, Kenya, la Mauritanie, les îles Maurice, la Tunisie et l'Algérie, représentant 60% de toute l'énergie éolienne du continent.

Siemens Gamesa mène la transition énergétique de l'Afrique afin de fournir une énergie plus propre, plus fiable et plus économique à des millions d'Africains soutenant ainsi la pérennité et la croissance économique à long terme. L'entreprise possède le portefeuille de produits le plus vaste du secteur, avec des technologies et des innovations de pointe, une échelle et une portée mondiale qui lui permettent d'être proche de ses clients, et des normes élevées en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

