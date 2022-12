Sierra Leone : un don de 12 millions $ pour stimuler les efforts d’autosuffisance dans le secteur du riz

Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement a approuvé un financement supplémentaire de 12,16 millions de dollars sous forme de don pour le projet de pôle agro-industriel du riz en Sierra Leone.



Le projet a été approuvé pour la première fois en novembre 2021. La nouvelle tranche, qui proviendra de l’allocation basée sur la performance de 2022, comblera un déficit de financement du coût total du projet de près de 37 millions de dollars.



Outre le fait de mener le pays vers l’autosuffisance en riz, le projet améliore les moyens de subsistance des ménages ruraux en fournissant des intrants de qualité, des services de gestion des terres et de l’eau, de mécanisation et de vulgarisation aux agriculteurs afin d’augmenter la production de riz. Le projet améliore également la chaîne de valeur grâce à la transformation du riz et à la promotion de la consommation et de la commercialisation du riz transformé localement.



En juillet 2022, la Banque africaine de développement a approuvé un don de 1,92 million de dollars pour stimuler la production alimentaire en Sierra Leone dans le cadre de sa Facilité africaine de production alimentaire d’urgence (https://bit.ly/3wGWi3O), en réponse à la menace d’une crise alimentaire mondiale résultant du conflit Russie-Ukraine.