Signature d’un partenariat entre UADH et le groupe OLA Energy pour accélérer le développement en Afrique du réseau multimarque Eurorepar Car Service du Groupe PSA

Deux accords ont été signés ce jour,

d’une part, entre Eurorepar Car Service et UADH, pour le déploiement du réseau multimarque en Afrique,

d’autre part, entre UADH et OLA Energy (www.OLAEnergy.com), pour intégrer aux stations-service du réseau OLA Energy des ateliers mécaniques Eurorepar Car Service.

Accord Groupe PSA / UADH

UADH et le Groupe PSA ont ouvert aujourd’hui un nouveau chapitre de leur partenariat sur le marché africain. La holding UADH est en effet, au travers d’Aurès Auto, l’importateur de la marque Citroën en Tunisie. Elle participe déjà, via une joint-venture avec la STAFIM (importateur de la marque Peugeot), au déploiement d’Eurorepar Car Service en Tunisie.

La signature de ce nouvel accord prévoit le déploiement du réseau Eurorepar Car Service, dans un premier temps en Côte d’Ivoire et au Sénégal, avec une extension possible à d’autres pays d’Afrique Subsaharienne et de l’Est.

Accord UADH / OLA Energy

OLA Energy est un acteur incontournable de la distribution pétrolière sur le continent Africain. L’accord signé ce jour avec UADH prévoit l’implantation d’ateliers Eurorepar Car Service dans des stations-service OLA Energy en Côte d’Ivoire et au Sénégal, avec une extension possible à travers le réseau panafricain de l’opérateur pétrolier.

Pour UADH, c’est l’opportunité d’accélérer le déploiement du réseau Eurorepar Car Service au travers de sites existants et de proposer l’offre de pièces de rechange multimarques du Groupe PSA, notamment la gamme Eurorepar, qui compte plus de 60 000 références dans 12 familles de produits.

Un doublé pour Eurorepar Car Service en Afrique

Commentant cet accord, Walid Loukil, Directeur Général Adjoint d’UADH a souligné « Nous sommes heureux de consolider nos liens avec nos deux partenaires historiques, le Groupe PSA et OLA Energy, avec lesquels nous étions liés sur le territoire Tunisien. Ces accords signés aujourd’hui vont permettre à nos 3 entités, qui opéraient jusque-là individuellement sur le continent Africain, avec beaucoup de succès, de mettre au profit d’Eurorepar Car Service, nos savoir-faire respectifs et nos différents réseaux, et lui permettre de rayonner rapidement sur le continent Africain. »

Maurizio Libutti, Chief Operating Officer OLA Energy, a quant à lui souligné que « nous visons une expérience client complète et intégrée, qui se veut qualitativement supérieure et encore plus proche de nos clients. Ce partenariat d’excellence, grâce à l’optimisation de la gamme des services de qualité disponible en station, va permettre aux clients OLA Energy et UADH de bénéficier des synergies entre la maintenance automobile et la station-service. »

A propos d’UADH :

Fort d'une solide culture automobile acquise durant des dizaines d'années de réussite,le groupe Loukil s'est orienté vers le regroupement de ses filiales opérant dans le secteur matériel roulant sous le holding UADH. La société consolidante, UADH, regroupe les filiales suivantes :

-Aures Auto : le distributeur exclusif des marques Citroën et DS et leurs pièces de rechange en Tunisie avec sa filiale AURES GROS.

-Economie Auto : le concessionnaire officiel de la japonaise Mazda et de la chinoise Foton en Tunisie et leurs pièces de rechange avec sa filiale Mazda Détails.

-LVI : le distributeur officiel et exclusif de la marque Renault Trucks en Tunisie et de ses pièces de rechange par le biais de sa filiale TRUCKS GROS.

-GIF Filter : le fabriquant Tunisien des filtres à carburant, filtres à air, filtres à huile et filtres d’habitacle ainsi que sa filiale GIF Distribution.

-Eurorepar Car Service Tunisie.

Se retrouvant sous le même holding, ces sociétés bénéficient désormais d'une direction unifiée de formation de pointe ainsi qu'une stratégie de développement à la hauteur de leurs renommées

A propos d’OLA Energy :

Avec une présence dans 17 pays, un réseau de plus de 1 200 stations-service, 8 usines de fabrication de lubrifiants, plus de 60 terminaux de stockage de carburants et une présence dans plus de 50 aéroports à travers toute l’Afrique, OLA Energy est un operateur incontournable de la commercialisation de produits pétroliers sur le continent africain.

Le Groupe emploie plus de 1 500 collaborateurs d’origines diverses et génère environ 20 000 emplois indirects dans les pays dans lesquels il opère. Ses sites et stations-services sont visités en moyenne par 400 000 clients chaque jour.

Tout en demeurant fidèle à ses racines et ambitions africaines, OLA Energy (www.OLAEnergy.com) est une entreprise responsable, dont les filiales se conforment aux standards internationaux en matière de qualité, sécurité et éthique.

L’objectif affiché pour les 5 années à venir est d’affirmer OLA Energy en tant que marque de référence dans le domaine des stations-service en Afrique. Une marque créée et menée par les Africains !

À propos d’Eurorepar Car Service :

Enseigne du Groupe PSA, Eurorepar Car Service ambitionne de devenir le réseau de proximité d’entretien et de réparation toutes marques de référence pour les automobilistes dans le monde. Il s’adresse aux clients pragmatiques cherchant un service d’entretien et de réparation automobile abordable, tout en souhaitant être rassurés par la qualité d’une enseigne internationale. Il compte aujourd’hui 4 200 adhérents dans le monde, dans 24 pays.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/signature-du...