Sisdé : "le public tchadien n'est pas éduqué musicalement"

Estimons que Sisdé ne considère pas un plan B qui tienne à part sa musique lorsqu'on sait qu'il vient de décoller, une clarification pour ne pas s'admettre aussi des erreurs de promotion dans sa carrière. Ce travail d'artiste mérite bien un salaire.



Le public tchadien n'est pas éduqué musicalement, lance l'artiste pour exprimer son point de vue concernant sur défauts du show-biz tchadien.



Sisdé explique que ce public doit être éduqué. "En passant, mes thématiques s'orientent plus à l'amour et le reste vient après", déclare-t-il en rigolant, pour justifier sa suggestion d'éduquer le public tchadien.



En plus, il signifie que Mr LoverBoy a inspiré sa carrière musicale. Sisdé a certainement 90% de douceur dans sa musique. Et l'évidence de tout cela, c'est qu'il aime écouter Singuila. Quelle correspondance !



En pleine monté, la volonté du jeune Sisdé est d'arriver à un niveau pas encore atteint dans la musique tchadienne. C'est la seule façon d'être un modèle pour la future génération. "Qui va lentement va sûrement", conclut-il.