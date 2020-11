Site Internet officiel du marché de Yiwu, la plateforme Chinagoods facilite les échanges

Le site Internet officiel du marché de Yiwu – http://www.Chinagoods.com/ – a été lancé officiellement le 21 octobre. Développée et exploitée par Yiwu China Commodities City, la plateforme Chinagoods est au service de 2 millions de petites et micro-entreprises en amont de la chaîne industrielle, avec comme ressource 75 000 commerces physiques sur le marché de Yiwu. Depuis le début des tests en ligne en avril de cette année, la plateforme a été installée chez plus de 50 000 commerçants et plus de 500 000 acheteurs se sont inscrits.

Orientée données, la plateforme Chinagoods met en relation l'offre et la demande aux niveaux de la conception de production, de la diffusion et des transactions, de l'entreposage logistique, du crédit financier et d’autres aspects. Elle intègre des services en ligne, des expositions et des transactions en ligne, le dédouanement pratique, la logistique d'information, l'entreposage numérique, des services pour la chaîne d'approvisionnement mondiale, la collecte de données de crédit et les demandes de crédit, l'autonomie financière de la chaîne d'approvisionnement et d’autres fonctions pour construire un système de cadre “entité de marché + plateforme commerciale + plateforme de service + infrastructure”, qui offre des services d’activités de marché ponctuels, efficaces, pratiques et intégrés.

La plateforme Chinagoods trouve son origine dans la tendance vers la transformation numérique de Yiwu Commodities City. Basée sur le système d’exploitation de marché physique mature, elle ouvre un nouveau chapitre du développement de marché en s’efforçant de donner toute sa place aux avantages globaux en ressources du marché des produits de base de Yiwu, intégrant la chaîne industrielle de manière transparente et efficace et donnant aux échanges commerciaux sur les marchés traditionnels de nouvelles formes et connotations pour offrir un avenir radieux au développement commercial de Yiwu via une nouvelle forme de commerce électronique.

Site Internet officiel du marché de Yiwu : http://www.Chinagoods.com/

