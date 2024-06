Situation au Kenya : la commission de l’UA appelle à s’abstenir des violences

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, suit avec une profonde préoccupation, les flambées de violence qui ont suivi les manifestations publiques au Kenya et qui ont entraîné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels.

Le président exhorte toutes les parties prenantes à faire preuve de calme, et à s'abstenir de toute nouvelle violence. Il appelle également les parties prenantes nationales à engager un dialogue constructif, pour aborder les questions litigieuses qui ont conduit aux manifestations, dans l'intérêt suprême du Kenya.



Le président réitère la solidarité totale de l'Union africaine avec le gouvernement et le peuple du Kenya et les exhorte à maintenir la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays.