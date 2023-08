Situation au Niger : Antony Blinken salue le leadership du président Tinubu

Le secrétaire d’État des Etats-Unis, Antony J. Blinken, s’est entretenu mardi avec le président nigérian Bola Tinubu, a annoncé la Maison Blanche. Le chef de la diplomatie américaine « a salué le leadership du président Tinubu lors du deuxième Sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédao) sur la situation en république du Niger », a indiqué Washington.



M. Blinken « a souligné l’importance de maintenir la pression sur le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) pour rétablir l’ordre constitutionnel et faire libérer le président Mohamed Bazoum et sa famille ».



Il est à noter que le chef de la diplomatie américaine a aussi assuré mardi qu’il était encore possible de mettre fin au coup d’Etat au Niger via la diplomatie, alors que plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest renforcent leur pression sur Niamey.



« Nous restons concentrés sur la voie diplomatique pour obtenir les résultats que nous voulons, à savoir le retour à l’ordre constitutionnel, et je crois qu’il continue d’exister une marge pour obtenir ce résultat par la diplomatie », a déclaré Antony Blinken à la presse.



« La pression exercée par plusieurs pays, notamment par l’intermédiaire de la Cedeao, sur les dirigeants militaires responsables du bouleversement de l’ordre constitutionnel au Niger est de plus en plus forte », a-t-il ajouté. « Je pense qu’ils doivent prendre cela en compte, au même titre que le fait que leurs actes les ont isolés du reste de la région et du monde », a dit le secrétaire d’Etat américain.