Situation au Niger : L’UA exprime son « ferme soutien » aux décisions de la Cédéao

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a exprimé son « ferme soutien aux décisions de la Cédéao » prises le 10 aout à Abuja lors du sommet extraordinaire « sur le changement anti- constitutionnel au Niger », a indiqué l’instance africaine dans un communiqué publié vendredi 11 aout. Il a par ailleurs interpelé les autorités militaires du Niger sur l’urgence de stopper l’escalade avec l’organisation régionale et la défiance à son égard.



M. Faki a aussi exprimé ses « vives préoccupations relativement à la détérioration des conditions de détention du président Mohamed Bazoum » tenant compte des sources concordantes qui attestent d’une dégradation inquiétante de telles conditions.



Le président de la Commission de l’UA a appelé à « la libération immédiate du président Bazoum, de tous les membres de sa famille et de son gouvernement qui sont illégalement séquestrés avec lui au mépris du droit nigérien et de tous les principes fondateurs de l’UA et de la Cédéao ».



Mardi et mercredi derniers, le chef de la junte a nommé un premier ministre et a formé un gouvernement. Ces nominations, en forme de défi face aux pressions de la Cédéao, sont intervenues juste avant une nouvelle réunion de crise des États de la région à Abuja, au Nigeria voisin.