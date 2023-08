Situation au Niger : La Cote d’Ivoire exécutera toutes les sanctions de la CEDEAO (Présidence)

Le président de la Cote d’Ivoire, Alassane Ouattara, a instruit, mercredi 2 aout, le premier ministre Patrick Achi, à l’effet de mettre en œuvre, « sans délai », toutes les sanctions arrêtées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) et l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), « à l’encontre du Niger et des auteurs de la tentative de Coup d’État » dans ce pays, a annoncé, jeudi, la présidence ivoirienne sur son site. Selon Abidjan, cette décision a été pris lors d’une réunion du Conseil national de sécurité ( CNS) qui s'est tenue le mercredi 02 août 2023 au palais présidentiel d'Abidjan.



D’après ce communiqué, le président ivoirien a par ailleurs « autorisé le chef d’État-major Général des armées à se rendre à Abuja, au Nigeria, en vue de prendre part à la réunion des chefs d’État-major des armées des pays de la CEDEAO. L’objectif de cette rencontre, organisée par la commission de la CEDEAO, est d’élaborer un plan d’opération pour une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger, visant à rétablir l’ordre constitutionnel dans ce pays ».



Le Conseil National de Sécurité ivoirien a estimé qu’à cette occasion, le président Ouattara a aussi réitéré sa solidarité au peuple nigérien exhortant les militaires auteurs du coup d'état « à libérer immédiatement et sans conditions » le président déchu Mohamed Bazoum « démocratiquement élu afin de lui permettre d'exercer pleinement et librement ses fonctions de président de la République ».



Il faut noter qu’à Abuja au Nigeria, l’UEMOA a décrète dix sanctions après le coup de force du Général Tchiani. Ces sanctions qui menacent de bouleverser l’équilibre économique du Niger et pourraient impacter toute la région ouest-africaine, vont de la fermeture de frontières, blocage des avoirs du Niger à la BCEAO, suspension de toutes les transactions commerciales et financières …



Les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest, réunis aussi dimanche dernier à Abuja en « sommet spécial », ont donné un ultimatum d'une semaine aux putschistes au Niger pour restaurer l'ordre constitutionnel, affirmant ne pas exclure un « recours à la force ». La suspension de « toutes les transactions commerciales et financières » a également été décidée par la CEDEAO.