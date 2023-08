Situation au Niger : Les États-Unis apprécient la détermination de la Cédéao

Les États-Unis d’Amérique ont indiqué dans un communiqué jeudi qu’ils apprécient « la détermination de la Cédéao à explorer toutes les options pour une résolution pacifique de la crise » au Niger. Cette reaction des Etats-Unis intervient quelques heures après la tenue d’un sommet extraordinaire de la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) sur la crise politique au Niger. Lors de ce sommet jeudi 10 aout à Abuja, le bloc ouest-africain a donné la priorité à la diplomatie pour résoudre la crise au Niger, tout en maintenant sa menace d'intervention militaire pour y « rétablir l'ordre constitutionnel ».



Les États-Unis ont indiqué jeudi qu’ils « se joignent à la Cédéao pour appeler au rétablissement de l’ordre constitutionnel au Niger » et qu’ils sont « aux côtés du peuple nigérien pour travailler à la réalisation de ces objectifs ».



La Maison Blanche a également fait l’écho de la condamnation par la Cédéao de « la détention illégale du président Mohamed Bazoum, de sa famille et des membres du gouvernement, ainsi que des conditions inacceptables dans lesquelles ils sont détenus », et demande « leur libération immédiate ».



Mardi, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a appelé M. Bazoum et l’a assuré du soutien continu des Etats-Unis, a déclaré Washington. Le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller, a ajouté: « A mesure que le temps passe, alors qu’il est détenu à l’isolement, c’est une situation qui nous préoccupe de plus en plus. »