Situation au Niger : Plusieurs vols à destination Niamey, annulés ou déroutés

La décision prise par la junte dimanche pour fermer l’espace aérien nigérien, « a contraint de nombreuses compagnies aériennes, dont Air France, à dérouter, voire annuler des vols » à destination du Niger, a rapporté, lundi, le journal Figaro ajoutant que c’est un véritable casse-tête.



« La compagnie nationale (Air France, Ndlr) annonce avoir pris des mesures pour s'adapter à la situation au Sahel. Les vols vers Niamey sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, tandis que les liaisons vers Bamako (Mali) et Ouagadougou (Burkina Faso) sont interrompues jusqu'au 11 août inclus », a expliqué le journal français.



D’après la même source, « d’autres compagnies ont déjà dérouté certaines lignes. Ainsi dès ce matin (lundi 7 aout, Ndlr), le vol Air Belgium, Bruxelles - Johannesburg, changeait de cap, tandis que le vol Turkish Airlines, Lagos - Istanbul, se déroute à l'ouest du Niger. British Airways, Lufthansa, Swiss, Virgin changent les routes de leurs vols ».



« Pour plus de sécurité chez Air France », la compagnie aérienne française « a suspendu ses vols à destination et en provenance de Ouagadougou au Burkina Faso et de Bamako au Mali jusqu'au 11 août, a annoncé la compagnie lundi, avec des temps de vol plus longs attendus dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Cette fermeture s'ajoute à une bande d'espace aérien africain confrontée à des perturbations géopolitiques, notamment en Libye et au Soudan, certains vols devant faire des détours pouvant aller jusqu'à 1000 kilomètres (620 miles) ».

Le journal a rappelé que la compagnie Air France est en contact permanent avec les autorités locales de chaque pays et internationales, ainsi qu'avec la DGAC (Direction générale de l'Aviation civile, NDLR) française, compétente en matière d'autorisations de survol et de desserte.



Il est à noter que dimanche 6 août, le Niger a annoncé la fermeture de son espace aérien «face à la menace d'intervention qui se précise à partir des pays voisins», ont annoncé les putschistes.