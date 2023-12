Situation politique au Gabon : La CEEAC maintient ses sanctions contre Libreville

« Toutefois, en prenant acte de la stabilité et de l'approche inclusive caractérisant le processus de transition en cours, ils suspendent le transfert provisoire prévu du siège de Libreville à Malabo, marquant ainsi une victoire notable pour la nation sur le plan régional », se réjouit le gouvernement gabonais.



Le 15 décembre dernier, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) a annoncé après son sommet que ses sanctions contre le Gabon sont maintenues malgré le « caractère paisible et inclusif » de la transition gabonaise et qu’elle lèvera ces sanctions au « retour de l'ordre constitutionnel ».



La Communauté économique des États de l'Afrique centrale avait annoncé en septembre dernier, la suspension du Gabon de toutes ses instances, en réponse au coup d'État militaire qui a renversé le président Ali Bongo le 30 aout 2023.



Des militaires sous la conduite du Général Brice Clotaire Oligui Nguema ont pris le pouvoir, le 30 août dernier, écartant Ali Bongo qui venait de revendiquer sa victoire à l’élection présidentielle du 26 août.