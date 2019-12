Six tchadiens arrêtés pour "appartenance à Boko Haram" au Soudan

L'armée soudanaise a annoncé jeudi l'arrestation de six tchadiens soupçonnés d'appartenir au groupe Boko Haram, mouvement djihadiste originaire du Nigéria.



"Les renseignements militaires soudanais ont arrêté six membres du mouvement Boko Haram à l'intérieur du territoire soudanais", a indiqué l'armée dans un communiqué.



Elle a ajouté qu'ils sont "citoyens tchadiens, et compte tenu de l'existence d'un accord de sécurité entre les deux pays, les autorités soudanaises les remettront au Tchad".



C'est la première fois que les autorités soudanaises annoncent l'arrestation de membres de Boko Haram à l'intérieur du territoire soudanais.