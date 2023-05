Solidarité entre pays voisins : Le Tchad aide les Centrafricains pris au piège de la crise soudanaise

La demande a été faite par la République Centrafricaine, et le Tchad a accepté de prendre en compte les frères et sœurs de la Centrafrique dans ce rapatriement.



La ministre a exprimé sa gratitude au ministre d'Etat aux Affaires étrangères, Mahamat Saleh Annadif, pour son prompte réaction et son entremise solidaire, ainsi qu'au Président de Transition de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby. Cette décision permettra aux ressortissants centrafricains de retourner dans leur pays et d'éviter la crise en cours au Soudan.