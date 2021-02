Sommet Africités : La neuvième édition reportée en 2022

En raison de la pandémie du Covid-19 qui affecte le pays, au même titre que les autres nations du monde, le gouvernement du Kenya a sollicité et obtenu le report du Sommet prévu du 16 au 20 novembre 2021 à Kisumu. Cette rencontre est placée sous l’égide de l’organisation panafricaine des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) .



Dans un communiqué rendu public par CGLU Afrique, il est rappelé que le thème de cette 9ème édition du sommet reste inchangé : « Le rôle des villes intermédiaires d’Afrique dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de l’ONU et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine ». Bien plus, Kisumu est la toute première ville intermédiaire à accueillir le Sommet Africités. La précédente édition a été organisée à Marrakech (Maroc) en novembre 2018 et avait enregistré une affluence record de 8300 participants de 79 pays, dont 52 pays africains.



Le Sommet Africités réunit tous les trois ans, les ministres, plusieurs responsables locaux : maires et leaders des collectivités territoriales, représentants de la société civile, du secteur privé, des milieux académiques et de la recherche, institutions financières nationales, régionales et internationales et des partenaires au développement, entre autres. C’est le plus grand rassemblement démocratique organisé sur le continent africain. Le Sommet Africités apparait comme une plateforme unique de dialogue, sur le rôle des collectivités territoriales sur le développement et l’unité de l’Afrique, et sur la place de la décentralisation dans l’amélioration de la gouvernance des affaires publiques en Afrique.