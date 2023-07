AFRIQUE Sommet Russie-Afrique : échanges fructueux entre Sassou N'Guesso et les investisseurs étrangers

Le sommet Russie-Afrique a pris fin ce vendredi 28 juillet à Saint Petersburg en Russie. En marge de ce sommet, ouvert le 27 juillet, le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou-N’Guesso a eu des échanges avec certains de ses pairs africains et des hommes d'affaires présents dans cette ville russe.



L’agenda de travail du président Denis Sassou-N’Guesso, du jeudi 27 juillet a commencé par une série d’entretiens. Il a, tour à tour, reçu ses homologues africains, Macky Sall, du Sénégal et Umaro Sissoko Emballo, de la Guinée Bissau et des investisseurs turcs et russes intéressés par le climat des affaires au Congo. Le chef de l’Etat congolais a assuré ces investisseurs de l’ouverture du Congo aux investissements pouvant concourir au développement du pays.



Investissements d’une société turque



Avec les hommes d’affaires turcs, il a été question des investissements au Port autonome de la capitale économique congolaise, Pointe-Noire et du développement de toute la logistique du chemin de fer Congo Océan. Les hommes d’affaires turcs se sont engagés à étendre leurs actions dans le développement du port autonome de Pointe-Noire, notamment dans la logistique du transport ferroviaire ainsi que dans la transformation locale des ressources naturelles du Congo.



Selon Ahmet Albayarat, son échange avec le président congolais a aussi porté sur « … l’investissement au port autonome de Pointe-Noire, le développement de toute la logistique du chemin de fer jusqu’à Brazzaville et dans d’autres pays », a-t-il déclaré.



L’homme d’affaires turc a exprimé au chef de l’Etat congolais la volonté de sa structure à investir dans l’assainissement des villes de Brazzaville et Pointe Noire. « Nous sommes un grand groupe qui détient en son sein une grande société d’assainissement. Nous nous sommes entretenus avec le président, justement, pour voir comment assainir Brazzaville et Pointe-Noire », a fait savoir Ahmet Albayarat à la presse.



D’autres investisseurs intéressés par le Congo



Le vice-président du conglomérat russe, Rosatom, Alexei Likhatchev, le chef de cette entreprise publique russe spécialisée dans le secteur de l’énergie nucléaire a, lui aussi, été reçu par le président Denis Sassou-N’Guesso. Rosatom regroupe plus de 300 entreprises et organisations. La construction d’une multitude de microcentrales dans les villes et villages du Congo, en vue du renforcement de l’offre énergétique au Congo et la construction du boulevard énergétique ont été au centre des échanges entre Denis Sassou-N’Guesso et l’homme d’affaires russe.



Alexei Likhatchev a dit à la presse, toute sa satisfaction d’avoir discuté avec le président Denis Sassou-N’Guesso, avant d’annoncer la mise en place de ce projet d’investissement bénéfique pour le Congo : « Nous savons bien que votre pays se trouve en bonne voie de développement. Pour son développement, il a besoin de plus en plus d’énergies. Il est question qu’on puisse donner une vitesse maximum à ce projet », a précisé le vice-président du Rosatom.



Monsieur Novosbir, vice- président de la société Donael, spécialisée dans plusieurs domaines de la vie économique a été la dernière personnalité à discuter avec le président Denis Sassou-N’Guesso. La délégation de cette société, qui a déjà exploré plusieurs pistes d’investissements au Congo, entend investir dans le domaine de la santé animale, du commerce, des finances et de la logistique.



L’homme d'affaires russe et chef de la délégation a fait savoir qu’il a discuté avec le chef de l’Etat congolais « ... des différents projets de coopération entre nos deux pays. Les domaines concernés touchent la santé animale, le commerce, la logistique, les finances et les investissements ». Monsieur Novosbir a affirmé que devant le président de la République, il a exposé sur les projets qu’il a élaborés après son dernier voyage au Congo. Il a déclaré avoir obtenu le soutien du chef de l’Etat congolais.



Le président Denis Sassou-N’Guesso a bouclé cette journée de travail en prenant part dans la soirée à la réception solennelle organisée par le président Vladimir Poutine, en l’honneur des participants au sommet Russie-Afrique.





