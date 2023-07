Sommet Russie-Afrique : le Tchad représenté par le chef de la diplomatie

Accompagné d'une délégation de haut niveau, le ministre d'État représentera le Tchad à cet événement de grande envergure qui réunira les dirigeants africains et russes, informe le ministère à travers un communiqué.



Ce sommet offre une plateforme précieuse pour approfondir les relations bilatérales entre le Tchad et la Russie, ainsi que pour explorer de nouvelles opportunités de coopération.



Lors de sa participation au sommet russo-africain, le ministre d'État tiendra des discussions fructueuses avec ses pairs et autres représentants de haut niveau, afin de booster les intérêts du Tchad et de renforcer les relations politiques, économiques et culturelles entre les deux pays.



Le ministre des affaires étrangères saisira cette occasion pour échanger avec d'autres représentants de l'Afrique et de la Russie sur des questions d'intérêt mutuel, telles que la sécurité, le commerce, les investissements et la coopération.