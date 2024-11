Sommet arabo-islamique de Riyad : Le Tchad appelle les leaders musulmans à se remettre en question

L’affluence des dirigeants arabo-musulmans à ce sommet est à elle seule l’unanime désapprobation des agressions israéliennes dans la région et toutes leurs conséquences. L’hôte de la rencontre, le Roi d’Arabie Saoudite, sa Majesté Salmane Bin Abdelaziz Al Saoud et le Secrétaire Général de l’Organisation de la Coopération Islamique, M. Hissein Brahim Taha ont dès l’ouverture des travaux fustigé le comportement d’Israël qui ne favorise pas la paix dans la région.



Le Président de la République Mahamat Idriss Deby et tous les dirigeants arabo-musulmans présents à ce sommet ont condamné les agressions israéliennes qui risqueraient de faire embraser toute la région. Tous les dirigeants qui se sont succédés ont condamné de manière unanime la destruction de Gaza et les attaques israéliennes au Liban. Tous demandent à l’Organisation des Nations-Unies d’obliger Israël à un cessez-le-feu à Gaza et à le tenir responsable de l’échec des négociations.



Le chef de l’Etat Mahamat Idriss Deby a dans un discours sans équivoque souligné la nécessité d’une réponse collective contre l’escalade de violence dont les conséquences sont insoutenables pour les populations de Gaza et du Liban,



Dans un franc parler, le chef de l’Etat a appelé un engagement fort pour mettre fin aux violences. Il a également rappelé les souffrances endurées par les peuples d’autres pays musulmans, évoquant les maux qui rongent le monde islamique : manipulation, exploitation et divisions internes.



Invitant à l’action, le Président de la République a affirmé que les leaders musulmans doivent se remettre en question et agir de concert pour provoquer un changement positif. Il a cité le Saint Coran pour rappeler que le changement doit d’abord venir de l’intérieur, soulignant que la responsabilité des crises est partagée et que chaque pays doit prendre conscience de son rôle.



Dans un appel à la solidarité, le Président de la République a déclaré que le Tchad, en tant que membre de la communauté islamique, est déterminé à soutenir les efforts pour la paix. Il n’a pas manqué d’informer l’assemblée des récentes attaques terroristes dans le Lac-Tchad ainsi que l’opération militaire en cours pour protéger son pays et débarrasser ce bassin conventionnel de la secte terroriste Boko Haram. Ce qui a renforcé son appel à la solidarité des nations arabo-musulmanes pour faire face à ceux qui ternissent l’image de l’islam par des actes de violence.