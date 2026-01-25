Sommet de Haut Niveau à Abuja : Vers une alliance antiterroriste renforcée entre Abuja et Washington

Une Mobilisation Institutionnelle Sans Précédent



La délégation nigériane, conduite par le Conseiller à la sécurité nationale (CSN), Mallam Nuhu Ribadu, comprenait l'ensemble de l'architecture sécuritaire et judiciaire du pays :



Les ministres de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires étrangères.

Le commandement militaire complet (Armée de terre, Marine, Air) sous l'égide du Chef d'état-major des armées.

Les patrons du renseignement (DSS, NIA) et l'Inspecteur général de la police.

Le Procureur général de la Fédération, garant du cadre légal des opérations.





Côté américain, la délégation était dirigée par Allison Hooker, sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, accompagnée du Lieutenant-général John Brennan, commandant adjoint de l'AFRICOM.









Le Rôle Central de l'AFRICOM



Le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM) demeure le bras armé de cette collaboration.

