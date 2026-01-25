Sommet de Haut Niveau à Abuja : Vers une alliance antiterroriste renforcée entre Abuja et Washington

Les Piliers de la Coordination Stratégique
La réunion a vu le lancement du Groupe de travail américano-nigérian pour la coordination stratégique et les efforts conjoints de lutte contre le terrorisme. Les discussions ont porté sur trois axes prioritaires :
-
Coopération en matière de renseignement : Approfondissement de l'échange de données critiques entre les services nigérians et américains.
-
Protection des civils : Mise en place de protocoles pour sécuriser les communautés vulnérables face aux incursions terroristes.
-
Synergie opérationnelle : Alignement des stratégies militaires pour une efficacité accrue sur le front de l'insurrection.
Une Mobilisation Institutionnelle Sans Précédent
La délégation nigériane, conduite par le Conseiller à la sécurité nationale (CSN), Mallam Nuhu Ribadu, comprenait l'ensemble de l'architecture sécuritaire et judiciaire du pays :
-
Les ministres de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires étrangères.
-
Le commandement militaire complet (Armée de terre, Marine, Air) sous l'égide du Chef d'état-major des armées.
-
Les patrons du renseignement (DSS, NIA) et l'Inspecteur général de la police.
-
Le Procureur général de la Fédération, garant du cadre légal des opérations.
Côté américain, la délégation était dirigée par Allison Hooker, sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, accompagnée du Lieutenant-général John Brennan, commandant adjoint de l'AFRICOM.
Le Rôle Central de l'AFRICOM
Le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM) demeure le bras armé de cette collaboration.
-
Il gère l'ensemble des opérations militaires américaines sur le continent.
-
Sa mission inclut la lutte contre les conflits régionaux et le maintien de relations militaires avec 53 nations africaines.
-
Au Nigéria, son expertise est sollicitée pour la formation tactique et le soutien logistique dans la lutte contre les groupes insurgés.