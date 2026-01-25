Alwihda Info
AFRIQUE

Sommet de Haut Niveau à Abuja : Vers une alliance antiterroriste renforcée entre Abuja et Washington


Alwihda Info | Par - 25 Janvier 2026



Le Nigéria a réaffirmé sa détermination absolue à éradiquer le terrorisme, l'insurrection et le banditisme lors d'une réunion stratégique majeure tenue au Centre national de lutte contre le terrorisme (NCTC) à Abuja. Cette rencontre marque un tournant dans la relation bilatérale, visant à transformer les engagements diplomatiques en actions de terrain concrètes.



Les Piliers de la Coordination Stratégique


La réunion a vu le lancement du Groupe de travail américano-nigérian pour la coordination stratégique et les efforts conjoints de lutte contre le terrorisme. Les discussions ont porté sur trois axes prioritaires :

  • Coopération en matière de renseignement : Approfondissement de l'échange de données critiques entre les services nigérians et américains.

  • Protection des civils : Mise en place de protocoles pour sécuriser les communautés vulnérables face aux incursions terroristes.

  • Synergie opérationnelle : Alignement des stratégies militaires pour une efficacité accrue sur le front de l'insurrection.

 





 

Une Mobilisation Institutionnelle Sans Précédent


La délégation nigériane, conduite par le Conseiller à la sécurité nationale (CSN), Mallam Nuhu Ribadu, comprenait l'ensemble de l'architecture sécuritaire et judiciaire du pays :

  • Les ministres de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires étrangères.

  • Le commandement militaire complet (Armée de terre, Marine, Air) sous l'égide du Chef d'état-major des armées.

  • Les patrons du renseignement (DSS, NIA) et l'Inspecteur général de la police.

  • Le Procureur général de la Fédération, garant du cadre légal des opérations.



Côté américain, la délégation était dirigée par Allison Hooker, sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, accompagnée du Lieutenant-général John Brennan, commandant adjoint de l'AFRICOM.




Le Rôle Central de l'AFRICOM


Le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM) demeure le bras armé de cette collaboration.

  • Il gère l'ensemble des opérations militaires américaines sur le continent.

  • Sa mission inclut la lutte contre les conflits régionaux et le maintien de relations militaires avec 53 nations africaines.

  • Au Nigéria, son expertise est sollicitée pour la formation tactique et le soutien logistique dans la lutte contre les groupes insurgés.




 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


