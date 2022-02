Sommet de l'UA : le premier ministre tchadien défend le processus de transition

Le premier ministre tchadien Pahimi Padacké Albert a pris part samedi au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Dans son discours, il a énuméré les évolutions du processus de transition, notamment l'imminence du pré-dialogue de Doha avec les principaux chefs des groupes armés et la tenue en mai prochain d'un dialogue national inclusif.



Le chef du gouvernement a indiqué que grâce à la loi d'amnistie, beaucoup d'exilés ont regagné le pays sans attendre le dialogue national inclusif. Il a assuré que le gouvernement fait de la réussite de la transition sa principale mission en lui consacrant tous les moyens nécessaires.



Selon Pahimi Padacké, la mobilisation des ressources demeure un souci que le Tchad ne peut relever seul pour mettre en oeuvre sa feuille de route. Il préconise un plaidoyer constant auprès des partenaires.



Évoquant la question sécuritaire, Pahimi Padacké a souligné que les menaces terroristes au Lac et l'instabilité du Sud libyen nécessitent une vigilance accrue et une capacité de riposte permanente.