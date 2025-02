Sommet de l’Union Africaine : le chef de l’Etat tchadien est à Addis-Abeba

Le résident de la République du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a quitté N’Djamena ce matin pour Addis-Abeba en Ethiopie.



Dans la capitale éthiopienne, le chef de l’Etat tchadien participera aux travaux de la 38ème Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine, prévue les 15 et 16 février 2025.



Placée sous le thème : « Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine par le biais des réparations », cette rencontre au sommet de l’Union Africaine procédera au renouvellement de l’équipe dirigeante de la Commission et planchera également sur la problématique des conflits et crises sur le continent et la réparation des injustices subies par les africains.