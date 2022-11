Sommet de la CBLT : plusieurs décisions des chefs d'État

Au terme des travaux en plénière et en huit clos, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont décidé d'approuver le rapport du Président en exercice du Conseil des Ministres, d'apurer la totalité des arriérés vis à vis de la CBLT, d'endosser le programme d'action stratégique (PAS) révisé de la CBLT et d'instruire le Secrétaire Exécutif de la CBLT de mener un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers notamment la BAD, chef de fil des bailleurs de fonds de la CBLT, afin de soutenir la mise en oeuvre du PAS et d'organiser une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement des actions retenues



Ils ont également décidé de mener un plaidoyer de haut niveau auprès des parties prenantes clés pour leur adhésion au projet panafricain de transfert d'eau d'inter-bassin et ont lancé un appel aux partenaires de la CBLT pour soutenir le financement de la phase 1 relative à l'amélioration de l'hydrolicité des fleuves Chari et Logone pour l'aménagement du lac Tchad.



Le renouvellement du mandat de l'Ambassadeur Mahamane Nouhou comme Sécretaire exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad est endossé pour une durée de 4 ans à compter du 15 Mars 2022.



Un nouveau Président du sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CBLT en la personne de Mahamat Idriss Déby Itno, président de la transition du Tchad.



Le prochain sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement se tiendra dans un des Etats membres.



Les chefs d'État se sont félicités des résultats obtenus par la Force Multinationale Mixte dans la lutte contre la secte nébuleuse Boko Haram dans le bassin du lac Tchad et l'ont encouragé à continuer jusqu'à l'éradication totale de cette secte.