Sommet de la CLBT : le président Mahamat Idriss Deby à Abuja

Le chef de l'État prendra part aux travaux du 16ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) qui ont lieu demain, 29 novembre 2022.



"Pays éprouvé par l’insécurité due aux agissements de la secte terroriste Boko Haram dont la dernière attaque remonte à quelques jours, le Tchad à travers son président, sera bien présent à ce 16ème Sommet de la CBLT qui doit trouver des nouvelles dynamiques et des bonnes approches pour corser la lutte sans occulter le développement", explique la Présidence du Tchad.



La Présidence ajoute que "les contours de cette session ont été déterminés par la réunion des experts et le Conseil des Ministres auxquels le Tchad a activement participé".