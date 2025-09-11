Sommet de la Cemac : Faustin Archange Touadéra passe le témoin à Dennis Sassou Nguesso

A l’issue des travaux du 16ème sommet ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement tenus à Bangui le 10 septembre 2025, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, président en exercice sortant de la CEMAC a passé le témoin au président en exercice entrant Denis Sassou Nguesso du Congo.



Conformément au principe de rotation par ordre alphabétique des postes adopté par la CEMAC le 17 janvier 2010, le nouveau président en exercice Denis Sassou Nguesso assurera désormais la présidence de cette institution régionale pour un mandat de deux ans.



La cérémonie de passage de témoin s’est déroulée en présence des autres chefs d’Etat et de gouvernement présents au 16ème Sommet de la CEMAC. On note également la présence des hautes personnalités nationales, des représentants des organes de la CEMAC, ainsi que des Représentants diplomatiques et consulaires en poste dans le pays.



Ce passage de témoin entre le président de la République Faustin Archange Touadéra et son successeur Denis Sassou Nguesso du Congo représente un transfert symbolique de responsabilités et de valeurs communautaires. Il donne à cet effet, un signal fort d’engagement envers la continuité de services au profit des peuples de l’Afrique Centrale qui occupe un espace d'environ 45 millions d'habitants.



Le cérémonial de transfert de pouvoir s’est déroulé de manière protocolaire. Le président sortant Faustin Archange Touadéra a remis à son successeur Denis Sassou Nguesso, l’enclume, le marteau et le drapeau de la CEMAC, symbole de l’intégration économique régionale de la communauté.



En acceptant ce symbole, le nouveau président en exercice de la CEMAC Denis Sassou Nguesso aura cette lourde mission de poursuivre les initiatives prises pour renforcer la coopération avec les institutions internationales, sous-régionales et régionales. « Je peux vous assurer que nous nous sommes engagés en politique sur le thème du panafricanisme, de la libération de l’Afrique et de l’intégration régionale et du développement, donc nous nous battrons toujours sur cette position-là. Et vous pouvez en être assuré que l’enclume que je tiens est entre les bonnes mains d’un panafricaniste qui en fera un bon usage », a martelé le nouveau président en exercice Denis Sassou Nguesso.



Rappelons que le chef de l’Etat congolais a assuré par le passé la présidence de la CEMAC de 2016 à 2017.