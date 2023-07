Sommet des trois bassins : William Ruto représentera le Kenya à Brazzaville

Il va se tenir, en Afrique, courant dernier trimestre de cette année, deux sommets dont un sur les trois grands bassins du monde (Amazonie-Bornéo Mékong-Bassin du Congo). Il aura lieu en octobre prochain à Brazzaville, à l’initiative du président de la République, Denis Sassou-N’Guesso. Le sommet africain sur le climat, lui, est prévu à Nairobi (Kenya), en septembre de la même année.



Préparer au mieux la position commune de l’Afrique



Ces deux rendez-vous internationaux constituent, pour les dirigeants africains, une opportunité pour harmoniser leurs vues dans la perspective de la COP28. En effet, à cette COP comme à d’autre rendez-vous de cette nature, l’Afrique devra parler d’une seule voix, a signifié le président kényan qui a ajouté que dorénavant, l’Afrique devrait bénéficier d’un nouveau regard et jouer un nouveau rôle dans ces rendez-vous internationaux qui traitent de la protection de l’environnement.



Pour lui, l’Afrique doit être considérée comme un acteur majeur et actif dans toutes les négociations en rapport avec la lutte contre les changements climatiques, parce qu’a-t-il expliqué, l’Afrique ne produit que 4% des émissions de gaz à effet de serre, mais elle est victime des conséquences des changements climatiques, a-t-il déclaré.



Le président kényan William Ruto a affirmé qu’il sera présent au sommet des trois grands bassins du monde. Il a également invité son homologue congolais au sommet de l’Union africaine sur le climat qui se tiendra en septembre prochain à Nairobi (Kenya).



Faire du Kenya un pays écologique



William Ruto s’est dit à l'école de Denis Sassou-N’Guesso, dont l’engagement en matière de préservation et de gestion durable des forêts ne faiblit pas. Aussi, a-t-il précisé la volonté de son gouvernement et celle de son peuple de planter, en 10 ans, 15 milliards d’arbres, soit 1,5 milliard chaque année.



L’objectif, selon lui, est de rendre écologique son pays, parce que son pays est couvert de 12% de forêts, alors que la forêt couvre 65% de la superficie du Congo. « Nous subissons les effets des changements climatiques, il faudrait que nous puissions nous engager dans le planting des arbres et la protection de l’environnement. Chaque kényan doit planter au minimum 100 arbres par année ; nous allons même dépasser l’objectif de 15 milliards d’arbres », a-t-il soutenu.



La visite d’Etat du président kényan au Congo a pris fin à Oyo, dans la Cuvette, le 09 juillet.