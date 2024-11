Sotchi : La RCA et la Russie signent de nouveaux accords

Points Clés de la Rencontre

Évaluation de la Coopération : Les deux ministres ont fait le point sur la coopération russo-centrafricaine et ont exploré les domaines où leurs pays pourraient étendre cette coopération.



Relations Excellentes : Ils se sont félicités de l'excellente relation entre leurs nations et ont réitéré leur engagement à mettre en œuvre les orientations et instructions de leurs Chefs d'État respectifs.





Accords Signés

Lors de cette rencontre, deux accords ont été signés pour faciliter et optimiser les relations bilatérales :



Mémorandum d'entente : Ce mémorandum établit des consultations politiques portant sur tous les domaines d'intérêts communs, tant sous-régionaux qu'internationaux, entre les deux ministères des Affaires étrangères.



Accord d'exemption de visa : Cet accord concerne les passeports diplomatiques et de service, permettant ainsi une plus grande fluidité dans les échanges entre les deux pays.

Cette rencontre représente une étape importante dans le renforcement des liens entre la République Centrafricaine et la Russie, ouvrant la voie à une coopération accrue dans divers domaines.