Soudan : 138 morts et 106 blessés dans les affrontements du Darfour

Le comité a dénombré 25 morts et 4 blessés à la suite des violences du 8 décembre, ainsi que des pertes de biens et des villages incendiés.



Huit personnes ont été tuées et six autres ont été blessées près du village de Tengki dans le quartier de Sarba au Mont Mon. Le nombre de victimes recensées par le Comité des médecins de l'État du Darfour occidental dans les communautés de Crink, Mount Moon et Serba s'élève depuis le 17 novembre à 138 tués et 106 blessés.



De nombreux blessés meurent en raison de leur difficulté à atteindre les structures médicales en temps voulu et du manque d'hôpitaux ruraux pour les sauver, ce qui explique que le nombre de décès dépasse le nombre de blessés.



Ces tragédies sont ajoutées aux massacres qui ont lieu dans la région et en particulier l'ouest de l'État du Darfour en l'absence de tout indicateur de la volonté du gouvernement de protéger la vie des civils, leurs biens et l'incapacité totale de prendre une mesure pour imposer le prestige de l'État, laissant des millions de civils face à un sort inconnu, déplore le Comité des médecins de l'État du Darfour occidental.