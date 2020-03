Soudan – Attaque visant le Premier ministre soudanais

La France condamne avec la plus grande fermeté la tentative d’assassinat ayant visé le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok et son convoi ce matin à Khartoum. Elle appelle à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances et les responsables de cet attentat.

La France réitère sa pleine confiance dans l’action du Premier ministre Hamdok et des autorités soudanaises de transition pour redresser le pays et l’engager sur le chemin de la paix et de la démocratie.

Elle renouvelle son engagement aux côtés des autorités soudanaises pour assurer le succès de la transition démocratique qui doit conduire le pays vers des élections libres en 2022.