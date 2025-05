Soudan : L'Union Africaine condamne fermement l'attaque de Port-Soudan et appelle à un cessez-le-feu immédiat

L'organisation continentale a condamné avec la plus grande fermeté cette attaque, la qualifiant d'escalade dangereuse du conflit qui sévit dans le pays et de menace directe à la vie des civils, à l'accès humanitaire et à la stabilité de l'ensemble de la région.





L'Union Africaine a réitéré son engagement inébranlable envers la protection des civils et a dénoncé catégoriquement tous les actes qui minent les efforts de paix, perturbent les opérations d'aide humanitaire ou prennent pour cible des infrastructures vitales. Elle a souligné le rôle essentiel qu'a joué Port-Soudan en tant que centre logistique et humanitaire crucial au milieu du conflit actuel, insistant sur le fait que toute agression visant cette ville met non seulement en danger la sécurité des populations innocentes, mais compromet également les efforts déployés pour stabiliser le pays.





L'UA a renouvelé son appel urgent à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise d'un dialogue politique inclusif sous leadership africain. Elle a exhorté toutes les parties au conflit à respecter scrupuleusement le droit international humanitaire, à garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave aux populations dans le besoin, et à s'engager sincèrement en faveur d'un règlement pacifique du conflit.





L'Union Africaine, par l'intermédiaire de son Groupe de haut niveau sur le Soudan, continue de participer activement aux efforts visant à faciliter le dialogue, à assurer la médiation entre les belligérants et à soutenir les initiatives de paix nationales, régionales et internationales. L'UA a appelé toutes les parties prenantes à soutenir la médiation menée par l'Afrique et à placer les intérêts du peuple soudanais au-dessus de toute autre considération.





L'organisation continentale a également exhorté la communauté internationale à faire preuve de solidarité avec le peuple soudanais et à intensifier ses efforts pour rétablir la paix et la stabilité au Soudan.





L'Union Africaine a assuré qu'elle continuera de suivre de près l'évolution de la situation et a réaffirmé son soutien indéfectible au peuple soudanais dans sa quête légitime de paix, de dignité et d'unité nationale.