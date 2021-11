AFRIQUE Soudan : "Libérez les détenus et arrêtez les arrestations" (Amnesty et Human Rights)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Novembre 2021

Selon les deux organisations, les autorités chargées de la sécurité doivent également cesser de procéder à de nouvelles arrestations arbitraires et de recourir à une force inutile, y compris meurtrière, en réponse à des manifestations pacifiques.

Dès les premières heures du 25 octobre, les agents de sécurité de Khartoum, la capitale du Soudan, ont arrêté au moins 30 dirigeants politiques civils, dont six membres du cabinet. Le même jour, l'armée a également arrêté le Premier ministre Abdalla Hamdok, et deux jours plus tard, l'a placé en résidence surveillée.



Toute personne souhaitant le rencontrer pendant son assignation à résidence doit obtenir l'autorisation de l'armée. À la mi-journée, le général de corps d'armée Abdel Fattah al-Burhan, président du Souverain Conseil - un organe collectif de la présidence composé de dirigeants civils et militaires - a annoncé aux médias qu'il instaurait l'état d'urgence dans tout le pays et dissolvait le cabinet et le Souverain Conseil. Outre les arrestations arbitraires, les services de sécurité soudanais ont eu recours à des mesures musclées pour réprimer les manifestations pacifiques contre la prise du pouvoir par les militaires. Amnesty International et Human Rights Watch ont recueilli des informations sur le recours injustifié à la force meurtrière par les autorités chargées de la sécurité dans leurs efforts pour contrer les nombreuses manifestations qui ont éclaté à Khartoum.



Selon le Comité central des médecins soudanais, au moins 14 personnes ont été tuées par des balles réelles à Khartoum depuis le 25 octobre. Le Centre africain d'études pour la justice et la paix (ACJPS), un groupe soudanais de défense des droits de l'homme, a indiqué que les autorités chargées de la sécurité ont arrêté plus de 30 personnes, dont des ministres, des conseillers du Premier ministre et des journalistes, entre le 25 et le 27 octobre.



Des entretiens avec des membres de la famille et d'autres recherches menées par Amnesty International et Human Rights Watch confirment qu'au moins huit des 30 détenus dont les cas figurent dans la déclaration de l'ACJPS sont détenus dans des lieux non divulgués, sans accès à leur famille ou à un avocat, dans des circonstances qui peuvent s'apparenter à des disparitions forcées. Le lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l'armée, a déclaré le 26 octobre que certains détenus feraient l'objet de poursuites pénales, mais aucune n'a été annoncée.



Depuis le 25 octobre, l'Internet et les télécommunications ont été perturbés à plusieurs reprises, ce qui a limité l'accès de la population à des informations exactes et à jour, empêché les gens d'exprimer leurs opinions politiques et restreint les reportages sur les questions relatives aux droits, notamment sur les détentions, en particulier en dehors de Khartoum. Parmi les personnes arrêtées arbitrairement figure le ministre des Affaires du Cabinet, Khalid Omar Youssef, qui a été détenu par un groupe d'agents de sécurité devant sa famille lors d'une descente à l'aube à son domicile le 25 octobre, selon des membres de sa famille.



Mohamed al-Faki Sulieman, membre civil et porte-parole du Conseil souverain, a été l'un des premiers responsables arrêtés. Al-Faki était également le chef suppléant du Comité pour le démantèlement de l'ancien régime, un organe gouvernemental chargé de lutter contre les détournements de fonds et la corruption du gouvernement déchu, qui a été démantelé immédiatement après la prise de pouvoir par les militaires.





Dans la même rubrique : < > Togo : 1192 directeurs d’établissements publics sanctionnés suite à une grève "illégale" Congo : début de la plantation de plus d’un million d’arbres sur les plateaux Batéké Togo : au 3ème trimestre, environ 3500 nouvelles entreprises créées