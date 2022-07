Soudan : au moins 30 morts et 100 blessés dans un conflit foncier au Nil Bleu

L'Organisation a déclaré que tous ses mouvements dans la région ont été restreints avec effet immédiat, conformément au couvre-feu imposé par le gouvernement, y compris tout mouvement routier vers Ed Damazine, rapporte ONU Info.



« Selon le ministère fédéral de la Santé, 33 personnes auraient été tuées et plus de 100 autres blessées à la suite d’affrontements armés entre des membres des tribus Haoussas et Fung à Ganis, localité d’Ar Rusayris dans l’État du Nil Bleu, qui ont débuté le 14 juillet », a annoncé lundi le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).



Des dizaines de familles ont fui l’Etat soudanais du Nil Bleu, frontalier de l’Éthiopie. « Selon certaines informations, des femmes et des enfants auraient fui la zone pour se mettre en sécurité », a précisé l’agence onusienne.