Soudan : crash d'un avion militaire à El Geneina, tous les passagers tués

Un avion de transport militaire s'est écrasé jeudi au Darfour, dans l'ouest du Soudan, parallèlement à la visite du Premier ministre Abdullah Hamduk. Les passagers ont été tous tués, ont confirmé des médias soudanais, citant des responsables de l'armée de l'air.



L'avion Antonov s'est écrasé quelques minutes après son décollage à El Geneina, la capitale de l'État du Darfour occidental, après avoir décollé de l'aéroport de Sabira près de la ville, selon des sources.



Trois juges, un membre du personnel du PAM, un certain nombre de civils, dont des malades et des enfants, étaient à bord de l'avion, en plus de l'équipage.



Selon l'armée de l'air soudanaise, les 18 occupants de l'avion sont morts.



La cause de l'accident d'avion, qui s'est produit à dix kilomètres de l'aéroport, n'est pas encore connue.



El Geneina a été témoin ces derniers jours de troubles sécuritaires généralisés qui ont fait plusieurs dizaines de morts et des blessés, provoquant le déplacement de nombreux civils notamment vers le Tchad voisin.



Le Croissant-Rouge soudanais a annoncé qu'il avait transporté 48 corps de victimes des affrontements tribaux d'El Geneina à la morgue de l'hôpital de Médine.



241 personnes ont été blessées, dont 19 blessées graves. Elles ont été évacuées à Khartoum.