Soudan du Sud : inauguration du stade national de Juba

En présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, et du président Salva Kiir Mayardit, ainsi que du président de la Fédération de football, Augustino Parek, cet événement significatif a été célébré.



La FIFA a investi près de 7 millions de dollars (5,49 millions de livres sterling) dans la construction de cette installation sportive moderne.



"Le football unit le monde, le Soudan du Sud, l'Afrique, et tous ceux qui aiment notre sport", a déclaré Gianni Infantino lors de son discours inaugural.



Pour marquer cet événement, Infantino a assisté au premier match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 jamais organisé au Soudan du Sud.



Malgré la défaite 3-0 des 'Bright Stars' contre le Soudan, les supporters locaux ont exprimé leur enthousiasme et leur fierté. La présence de la FIFA et l'organisation de ce match ont positionné le Soudan du Sud sur la carte mondiale du football.



Le président Salva Kiir Mayardit a exprimé sa fierté lors de cette journée historique : "Nous célébrons aujourd'hui l'inauguration de notre première installation sportive moderne : le Stade National de Juba. C'est un grand pas dans l'histoire de notre pays et cela démontre notre engagement envers une nation juste et prospère."



Infantino a souligné l'importance de cet événement pour l'unité et la paix : "Nous sommes réunis ici, dans votre capitale, à Juba. Je suis très heureux et fier d'être témoin de ce jour historique, le 11 juin 2024, pour un match historique."