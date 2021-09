Soudan du Sud : l’hôpital de Juba doté d’une unité de production d’oxygène pour combattre le Covid-19

Le Soudan du Sud a commencé à produire de l’oxygène avec la mise en service de la toute première unité de production d’oxygène du pays à l’hôpital universitaire de Juba, financée à hauteur de 980 000 dollars américains par le Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement. Ces équipements ont été acquis dans le cadre des mesures du Groupe de la Banque visant à soutenir la réponse du Soudan du Sud à la pandémie du Covid-19.



Le projet a été mis en œuvre par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le compte du gouvernement. D’une capacité de production de 2 500 litres par jour, avec une possibilité de recharge d’environ 72 bouteilles d’oxygène du type D par jour, l’unité servira de plateforme de production et d’approvisionnement centralisée pour les zones reculées du pays. L’équipement comprend également 240 bouteilles d’oxygène et des accessoires ; des ressources ont également été mises à disposition pour faire face aux services de maintenance pour quatre années. Le financement a aussi servi à la construction du local abritant les installations.



La ministre de la Santé du Soudan du Sud, Elizabeth Achuei, a déclaré que la mise en service de l’unité de production était une bonne nouvelle pour le pays et qu’elle permettrait de disposer d’oxygène en prévision d’une éventuelle troisième vague de Covid-19. « L’installation d’équipements pour la production d’oxygène renforcera substantiellement la fourniture de soins intensifs aux patients gravement touchés par le Covid-19 », a déclaré Dr Fabian Ndenzako, représentant de l’OMS au Soudan du Sud. L’unité de production permettra de renforcer le système de santé du pays et d’améliorer la préparation aux situations d’urgence, en particulier dans la réponse au Covid-19 qui sévit dans le pays. Pour sa part, Benedict Kanu, le directeur de la Banque africaine de développement pour le Soudan du Sud, a déclaré que la mise à disposition de l’unité de production d’oxygène figurait parmi les efforts déployés par le Groupe de la Banque et ses partenaires pour mettre en place un système de santé solide et efficace au Soudan du Sud afin de répondre aux situations d’urgence sanitaire.



En juin 2020, le groupe de la Banque africaine de développement avait accordé une subvention de 4,2 millions de dollars au Soudan du Sud dans le cadre de sa Facilité de réponse à la pandémie de Covid-19. Le financement a permis à l’OMS de fournir au ministère sud-soudanais de la Santé des médicaments essentiels, des kits biomédicaux et des équipements de protection individuelle. Elle a également permis, entre autres, à l’OMS de former quelque 400 travailleurs de la santé pour soigner les patients atteints du Covid-19 dans le pays. Au 31 août dernier, le Soudan du Sud enregistrait 11 446 cas confirmés de Covid-19 avec 120 décès, selon le ministère de la Santé.