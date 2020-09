Soudan du Sud : la subvention de la Banque africaine de développement destinée à la lutte contre le Covid-19 aide à sauver des vies

Le Soudan du Sud a fortement renforcé ses capacités pour faire face à la crise sanitaire due au Covid-19 grâce à une subvention de quatre millions de dollars américains octroyée par la Banque africaine de développement (www.AfDB.org).

Le 18 septembre, le pays enregistrait 2 599 cas confirmés, dont 1 290 personnes guéries et 49 décès.

En juin dernier, pour aider le pays à faire face à la pandémie, la Banque africaine de développement, à travers son fonds d’intervention contre la pandémie de Covid-19 (CRF), a accordé cette subvention afin de renforcer notamment l’efficacité des opérations menées conjointement par le gouvernement sud-soudanais, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et différents partenaires.

« Grâce au programme mis en place par la Banque et le gouvernement du Soudan du Sud, 376 agents de santé ont pu être formés à la gestion des cas de Covid‑19, la surveillance épidémiologique a été renforcée ainsi que la coordination au niveau infranational. Le pays a reçu le matériel indispensable en soutien à ses mesures d’intervention face à la pandémie », s’est félicité Olushayo Olu, représentant de l’OMS au Soudan du Sud.

Quelques semaines seulement après l’octroi de la subvention de la Banque, le Soudan du Sud a reçu les fournitures médicales nécessaires, notamment des équipements de protection individuelle (EPI), 51 concentrateurs d’oxygène, vingt oxymètres de pouls, treize moniteurs de surveillance et du matériel de prévention et de contrôle des infections. La rénovation de 17 établissements de santé a été programmée ainsi que leur équipement pour permettre la prise en charge efficace des cas.

Ce programme permet de renforcer les capacités locales de gestion des cas et d’augmenter la surveillance et la détection des cas de Covid‑19. Il contribue aussi au renforcement des capacités de réaction du Soudan du Sud, notamment au niveau infranational.

Depuis que les agents de santé ont reçu une formation, la surveillance, le recueil d’échantillons, les tests et le traçage des contacts se déroulent de façon plus efficace. Au moins 84 % des contacts des personnes infectées ont pu être identifiés grâce à des opérations de suivi.

« La formation a renforcé ma confiance et a suscité en moi le besoin de poursuivre la mise à jour de mes connaissances sur le Covid‑19 afin de pouvoir apporter mon aide à la population du Soudan du Sud », a témoigné Majok Philips Matiop, gestionnaire de cas en chef chargé des mesures d’isolement à domicile.

Des études préalables à la construction d’une unité de production d’oxygène, notamment à travers l’évaluation des usines existantes dans tout le pays, ont été menées. L’OMS devrait apporter au pays son expertise technique pour faire face à la maladie. Des discussions entre les principales parties prenantes sont également en cours pour un projet de création d’un bureau de santé à l’aéroport international de Juba.

Le directeur‑pays de la Banque pour le Soudan du Sud, Benedict Kanu, a affirmé que l’intervention de l’institution arrivait à un moment opportun. « La pandémie a révélé des lacunes majeures dans les services de santé, avec notamment des équipements de protection individuelle inadaptés dans de nombreux pays d’Afrique, dont le Soudan du Sud. L’aide de la Banque permettra d’améliorer le système de santé du pays et de le rendre plus apte à réagir face à la pandémie de Covid‑19 et aux autres situations d’urgence sanitaire à venir », a-t-il indiqué.

Le Soudan du Sud a également subi une invasion de criquets, qui menace la sécurité alimentaire du pays. En avril 2020, la Banque africaine de développement avait accordé une aide d’urgence de 1,5 million de dollars américains au Soudan du Sud et à plusieurs autres pays de la région de la Corne de l’Afrique pour renforcer l’efficacité des mesures de lutte contre les criquets.