AFRIQUE

Soudan du Sud : le gouvernement abandonne la lecture des décrets présidentiels à la télévision


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Janvier 2026



Soudan du Sud : le gouvernement abandonne la lecture des décrets présidentiels à la télévision
Le gouvernement a mis fin à la pratique établie de longue date consistant à annoncer les nominations et les révocations de fonctionnaires par le biais de longs décrets présidentiels diffusés sur les médias d'État, a déclaré une source proche du dossier, rapporte le média Hot In Juba.

Auparavant, les citoyens avaient l'habitude de regarder la télévision et d'écouter la radio SSBC à 20 heures pour prendre connaissance des nouvelles nominations et révocations par le biais de décrets présidentiels hautement confidentiels qui étaient lus exclusivement sur les médias d'État.

Les médias indépendants ne recevaient pas de copies officielles et dépendaient entièrement des émissions de la SSBC pour s'informer. Dans le cadre de ce système, les décrets étaient lus mot pour mot et couvraient un large éventail de postes, allant des membres des commissions d'État, des commissaires de comté, des ministres d'État et des conseillers, aux gouverneurs et aux hauts fonctionnaires nationaux.

Selon la source, cette pratique a désormais été révisée. Les nominations et les révocations des sous-secrétaires, des ministres d'État et des chefs de commission aux niveaux national et régional ne sont plus annoncées à la radio publique ou à la télévision nationale.

Les fonctionnaires démis de leurs fonctions reçoivent désormais directement une lettre, tandis que les nouveaux nommés reçoivent une lettre de nomination officielle. La source a ajouté que le format des décrets présidentiels concernant les hauts fonctionnaires avait également changé. Les décisions concernant les conseillers présidentiels, les ministres, les gouverneurs et les hauts responsables de l'armée et de la police ne sont plus lues dans leur intégralité avec des citations constitutionnelles détaillées.

Au lieu de cela, les annonces sont désormais faites sous une forme concise et résumée. Cette nouvelle approche est visible depuis début décembre 2025 et marque un changement significatif par rapport à un système qui, pendant des années, a fait des médias d'État le seul canal par lequel ces décisions gouvernementales clés étaient communiquées au public.


