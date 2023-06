Soudan : l'OIM appelle au soutien de la communauté internationale

Alors que plus de 1,9 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, 550 000 autres sont passées dans les pays voisins, selon les derniers chiffres de la matrice de suivi des déplacements (DTM) de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



Les hostilités en cours et la montée de la violence contre la population civile dans le pays ont exacerbé la crise humanitaire et de déplacement. Au cours du week-end, au moins 15 000 personnes ont été contraintes de fuir vers le Tchad en raison des combats à El Geneina et dans d'autres localités du Darfour occidental.



Parmi elles, plusieurs centaines de blessés, d'enfants séparés et de familles. Elles sont arrivées principalement à pied, à cheval et dans des camionnettes, sans aucun bien et souvent dans des conditions physiques désolantes.



L'OIM et ses partenaires ont renforcé leur présence et leurs interventions au Soudan et dans les principaux points frontaliers ainsi que dans les zones des pays voisins accueillant des personnes ayant fui le Soudan ; cependant, les besoins croissants dépassent rapidement les ressources disponibles.



La moitié de la population soudanaise, soit plus de 24,7 millions de personnes, a besoin d'aide humanitaire et de protection. Un événement d'engagement de haut niveau pour soutenir la réponse humanitaire au Soudan et dans la région se tiendra à Genève aujourd'hui (19 juin 2023).



L'OIM appelle à un financement urgent pour fournir une aide humanitaire vitale aux personnes touchées par la crise au Soudan et dans les pays voisins. « Je me suis rendu au Soudan ces derniers jours et j'ai pu constater l'ampleur alarmante des besoins humanitaires urgents dans le pays et aux frontières », a déclaré Othman Belbeisi, directeur régional de l'OIM pour la région MENA.



Jusqu'à présent, l'OIM a fourni une aide indispensable à plus de 23 900 personnes qui n'ont pas pu quitter les zones les plus touchées du Soudan.



La prochaine saison des pluies, qui a commencé au Soudan et dans de nombreux pays voisins, y compris le Sud-Soudan, le Tchad et la République centrafricaine (RCA), ajoute une nouvelle couche de complexité à la situation et pourrait encore augmenter les déplacements et restreindre l'accès à l'acheminement de l'aide.



La matrice de suivi des déplacements de l'OIM a activé des opérations au Tchad, en République centrafricaine, en Libye, au Sud-Soudan et en Ethiopie, fournissant des mises à jour sur la mobilité des populations, y compris les déplacements et la mobilité transfrontalière.