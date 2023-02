Soudan : l'ambassadeur du Tchad promeut un renforcement des relations économiques

L'ambassadeur de la République du Tchad au Soudan, Abdel Karim Kabiro, a été reçu ce 9 février par Al-Tahir Abou-Bakar Hajar, membre du conseil souverain à Khartoum.



Les deux hommes ont discuté des questions d'intérêt commun et ont mis en avant leur engagement à renforcer les relations bilatérales entre le Tchad et le Soudan.



Les échanges entre les deux pays se sont concentrés sur le renforcement des liens économiques et commerciaux.



L'ambassadeur du Tchad et le membre du conseil souverain du Soudan, ont discuté de la manière de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays et de renforcer les relations économiques existantes.