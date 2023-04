Soudan : l’armée évoque une situation relativement "stable" et des "affrontements limités"

Le Commandement général des forces armées a publié un résumé des opérations qui se sont déroulées ce dimanche 19 avril 2023. Selon le rapport, la situation générale est « très stable malgré des affrontements limités avec la milice rebelle (Forces de soutien rapide, NDLR) autour du périmètre du commandement général ».



Selon l’armée, « les rebelles ont tenté de distraire les efforts des forces armées en ciblant certains bâtiments, mais les troupes ont réussi à les repousser ». « Les rebelles ont également ciblé des individus avec des tireurs d'élite depuis le sommet de certains bâtiments, mais les forces armées ont traité la situation avec professionnalisme. »



Les troupes ont réussi à reprendre le contrôle de l'aéroport de Marawi et de la direction du secteur de Kordofan. Elles ont également sécurisé le camp d'irrigation et reçu un grand nombre de soldats qui se sont rendus. Les forces armées ont récupéré un grand nombre d'armes, d'équipements et de munitions provenant de différents secteurs.



Le Commandement général des forces armées assure à la population que les troupes sont « cohérentes et au meilleur de leur forme ». Elles continuent « d'accomplir leurs devoirs avec un grand esprit et la situation sera résolue très bientôt, si Dieu le veut. »