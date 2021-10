Soudan : le premier ministre et des hauts responsables arrêtés

Le premier ministre Abdallah Hamdok, des membres du gouvernement et plusieurs autres responsables de l'exécutif ont été arrêtés très tôt ce lundi 25 octobre au Soudan par des hommes non identifiés, dans ce qui ressemble à un coup d'État militaire.



Ces arrestations interviennent à moins d'un mois de la présidence tournante entre militaire et civil au sein du Conseil de transition.



Le chef du gouvernement Abdallah Hamdok a été placé ensuite en résidence surveillée, rapportent des médias locaux.



Le pays est secoué ces dernières semaines par des vagues de manifestations. Des citoyens en colère doutent des intentions de l'armée de remettre le pouvoir aux civils, conformément à ce que prévoit la période de transition.