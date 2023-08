Soudan : les activités de MSF dans l’Hôpital Turc de Khartoum menacées de fermeture

Si les autorités soudanaises ne délivrent pas rapidement des visas à ses équipes, Médecins sans Frontières (MSF) pourrait bientôt être contrainte de cesser ses activités en soutien au ministère de la Santé à l’Hôpital Turc de Khartoum, l’un des rares hôpitaux de la ville à fournir des soins 24 heures sur 24.



Les demandes de visas pour du personnel MSF spécialisé en urgences, dont des chirurgiens et des infirmiers, sont en attente depuis plus de huit semaines, alors que les visas d’une grande partie du personnel actuellement présent à Khartoum sont sur le point d’expirer, ce qui signifie que cette équipe devra bientôt quitter le pays.



Au cours des six dernières semaines, MSF a fourni des soins à plus de 3 800 patients à l'Hôpital Turc, dont plus de 1 700 consultations aux urgences, 20 % d'entre eux étant des blessés de guerre. Au cours de la même période, près de 800 personnes ont également été hospitalisées, dont plus de 200 enfants.



La majorité des cas pédiatriques étaient des nouveau-nés souffrant de septicémie, de jaunisse et de malnutrition. Les soins de santé maternelle sont également une activité majeure dans cet hôpital, tout comme le traitement des maladies chroniques.



Depuis le début de la crise en avril, les autorités soudanaises ont centralisé le processus d’octroi des visas à Port-Soudan et cessé d'accorder des visas de résident, accordant uniquement des visas pour deux mois avec la possibilité de les prolonger d'un mois supplémentaire si la personne se rend à Port-Soudan – un véritable défi compte tenu des conditions de sécurité dans les régions du pays où nous travaillons, telles que le Darfour et Khartoum.