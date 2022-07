Soudan : les autorités exigent des actions urgentes contre les partisans de la sédition

Le comité technique a examiné les répercussions des récents événements dans la région du Nil Bleu, marqués par des affrontements intercommunautaires meurtriers à la suite d'un conflit foncier.



Ces affrontements ont un impact négatif au vu des messages qui circulent dans les médias et les réseaux sociaux, entrainant une incitation à l'alignement tribal, la promotion des discours de haine et encourageant le discours sur la violence, ce qui affecte la sécurité nationale du Soudan.



Le général Abdul Fattah Al-Burhan a décidé de demander à toutes les sociétés de télécommunications du pays d'interrompre immédiatement la ligne des cartes SIM qui ne sont pas enregistrées.



Les autorités judiciaires et sécuritaires sont instruites de prendre des mesures juridiques urgentes contre les instigateurs des propos racistes et les partisans de la sédition, que ce soit par l'utilisation des médias, des réseaux sociaux ou de toute autre méthode qui affecte l'ordre social et la sécurité publique.