Soudan : nouveau bilan de 159 morts et 202 blessés dans les violences au Darfour

Le Comité des médecins de l'État du Darfour occidental a revu à la hausse mardi le bilan des affrontements intercommunautaires d'El Geneïna. Le nombre de victimes depuis le début des événements le 16 janvier est passé à 159 morts et 202 blessés.



Certains d'entre eux sont dans un état critique ; 16 cas ont été transférés à Khartoum pour y recevoir des soins médicaux avancés, informe le Comité dans son communiqué n°5.



Pour la quatrième journée consécutive, les hôpitaux continuent de recevoir les victimes des événements sanglants à El Geneina et dans les environs.



Tous les blessés et blessés reçoivent des soins médicaux à l'hôpital universitaire d'El Geneïna, sous les auspices des équipes médicales locales et de l'équipe de soutien médical qui est arrivée dans l'État mardi matin. Elle comprend des représentants et des spécialistes de diverses spécialités chirurgicales.